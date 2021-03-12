12.03.2021, 22:12
Сумеет ли "Зенит" удержать первое место в чемпионате России?
В очередном туре чемпионата России по футболу петербургский "Зенит" принимает 13 марта на "Газпром-Арене" чеченский "Терек" (начало в 15:30).
В очередном туре чемпионата России по футболу петербургский "Зенит" принимает 13 марта на "Газпром-Арене" чеченский "Терек" (начало в 15:30).
В нынешнем году питерцы не одержали еще ни одной победы в официальном матче. Сначала они вылетели из Кубка России, проиграв дома тульскому "Арсеналу" (1:2). Затем "Зенит" сыграл на своем поле вничью с "Ростовом" (2:2) и уступил в гостях казанскому "Рубину" (1:2).
Если перед весенней частью чемпионата России "Зенит" опережал ЦСКА на 4 очка, то теперь этот разрыв составляет лишь 2 балла. Еще одна осечка и питерцы рискуют потерять первое место в турнирной таблице.
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