Сумеет ли "Зенит" удержать первое место в чемпионате России?

В нынешнем году питерцы не одержали еще ни одной победы в официальном матче. Сначала они вылетели из Кубка России, проиграв дома тульскому "Арсеналу" (1:2). Затем "Зенит" сыграл на своем поле вничью с "Ростовом" (2:2) и уступил в гостях казанскому "Рубину" (1:2).

Если перед весенней частью чемпионата России "Зенит" опережал ЦСКА на 4 очка, то теперь этот разрыв составляет лишь 2 балла. Еще одна осечка и питерцы рискуют потерять первое место в турнирной таблице.