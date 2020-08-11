Судья назначил в Лиге Европы два пенальти, но затем их отменил

"Интер" в четвертьфинальном поединке победил германский "Байер" - 2:1 (2:1). Уже к середине первого тайма итальянцы забили два мяча.

"Интер" ждет соперника

Вскоре, правда, лидер нападения "Байера" Кай Хаверц ("Челси" вроде бы готов за него заплатить 90 млн фунтов) сократил разрыв счете, но "Интер" продолжал доминировать на поле. "Байер" спас от разгрома финский вратарь Лукас Градецки, несколько раз спасавший команду от взятия ворот.

По ходу встречи арбитр дважды назначал в ворота германского клуба пенальти. Бомбардир "Интера" Ромелу Лукаку стоял у точки и готов был исполнить удары, но после видеопросмотра судья оба раза отменял свои решения.

В полуфинале "Интер" сыграет с победителем четвертьфинального поединка "Шахтер" (Украина) - "Базель" (Швейцария).

"МЮ" доминировал в Кельне

Вторым полуфиналистом турнира стал "Манчестер Юнайтед", который в Кельне лишь в дополнительное время сломал сопротивление датского "Копенгагена - 1:0. Судьбу встречи решил точный удар с пенальти португальца Бруно Фернандеша на 95-й минуте.

О характере матча лучше всего говорит статистика ударов в створ ворот: 14:0 в пользу английского клуба

Соперник манчестерского клуба определится в четвертьфинальном поединке "Севилья" (Испания) – "Вулверхэмптон (Англия).

Лига Европы

1/4 финала - 10 августа (понедельник)

Интер – Байер 2:1

Манчестер Юнайтед – Копенгаген 1:0

1/4 финала - 11 августа (вторник)

22:00 Вулверхэмптон – Севилья

22:00 Шахтер – Базель

Полуфиналы состоятся 16-17 августа. Победитель Лиги Европы станет известен 21 августа в Кельне.