Суд решил выпустить футболистов Кокорина и Мамаева по УДО

Адвокат Юрий Падалка заявил, что руководство колонии поддерживает досрочное освобождение Кокориных и Мамаева. Потерпевшая сторона не возражала против УДО, оставив это решение на усмотрение суда.

Футболисты покинут колонию через 10 дней, когда решение суда вступит в законную силу. В июне они получили около полутора лет лишения свободы, но, так как до приговора оба находились в СИЗО с октября 2018 года, это время им зачли из расчета день ареста за полтора в колонии. В колонии они находятся с начала июля.