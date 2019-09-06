Суд решил выпустить футболистов Кокорина и Мамаева по УДО
Выездной суд в исправительной колонии № 4 Белгородской области принял решение освободить условно-досрочно футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, осужденных за драку. Также удовлетворено ходатайство младшего брата Кокорина Кирилла, пишет "Медуза".
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