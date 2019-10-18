Статистика не врет: эстонский нападающий является самым результативным в футбольной Европе

В высшем дивизионе чемпионата Эстонии Сорга забил в 31 матче 27 мячей. На втором месте идет Роберт Левандовский из мюнхенской "Баварии" с 11 голами в 7 играх.

Поскольку в споре бомбардиров применяется коэффициент, а он в первенстве Эстонии равняется 1, а в ведущих чемпионатах континента — 2, то в таблице европейских бомбардиров у Сорга 27 очков, а у Левандовски — 22.

Понятно, что чемпионат нашей страны подходит к концу, а в сильнейших европейских лигах он начался только в августе, но на сегодняшний день таблица выглядит следующим образом: