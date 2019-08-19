19.08.2019, 15:14
Стартовал чемпионат Крыма по футболу
В первом туре прошлогодний чемпион "Севастополь" обыграл керченский "Океан" со счетом 3:1
В первом туре прошлогодний чемпион "Севастополь" обыграл керченский "Океан" со счетом 3:1
Победил и серебряный призер, симферопольский "ТСК-Таврия", обыграв 2:1 "Инкомспорт" из Ялты. А вот бронзовый призер прошлого сезона, "Крымтеплица" из поселка Молодежный, неожиданно уступил в гостях клубу "Евпатория".
Полная таблица чемпионата Крыма после первого круга:
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