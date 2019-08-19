Стартовал чемпионат Крыма по футболу

Победил и серебряный призер, симферопольский "ТСК-Таврия", обыграв 2:1 "Инкомспорт" из Ялты. А вот бронзовый призер прошлого сезона, "Крымтеплица" из поселка Молодежный, неожиданно уступил в гостях клубу "Евпатория".

Полная таблица чемпионата Крыма после первого круга: