14.10.2019, 14:52
Стамбул могут лишить финала Лиги чемпионов. Все из-за войны в Сирии
Вице-президент УЕФА Микеле Ува поделился мыслями о вероятности лишения Стамбула права проведения финала Лиги чемпионов этого сезона.
Вице-президент УЕФА Микеле Ува поделился мыслями о вероятности лишения Стамбула права проведения финала Лиги чемпионов этого сезона.
Подобные призывы возникли из-за начавшейся военной операции турецкой армии в Сирии.
”Отнять право на проведение финала — серьезный шаг. Думаю, на данный момент нет никаких условий, чтобы это обсуждать.
Разумеется, исполнительный комитет УЕФА и президент Чеферин оценят ситуацию, но мне кажется, что сейчас совершенно преждевременно обсуждать санкции такого уровня”, — заявил Ува.
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