Стамбул могут лишить финала Лиги чемпионов. Все из-за войны в Сирии

Подобные призывы возникли из-за начавшейся военной операции турецкой армии в Сирии.

”Отнять право на проведение финала — серьезный шаг. Думаю, на данный момент нет никаких условий, чтобы это обсуждать.

Разумеется, исполнительный комитет УЕФА и президент Чеферин оценят ситуацию, но мне кажется, что сейчас совершенно преждевременно обсуждать санкции такого уровня”, — заявил Ува.