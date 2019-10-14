14.10.2019, 14:52

Стамбул могут лишить финала Лиги чемпионов. Все из-за войны в Сирии


rus.delfi.ee
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Стамбул могут лишить финала Лиги чемпионов. Все из-за войны в Сирии
Фото: Scanpix

Вице-президент УЕФА Микеле Ува поделился мыслями о вероятности лишения Стамбула права проведения финала Лиги чемпионов этого сезона.

Подобные призывы возникли из-за начавшейся военной операции турецкой армии в Сирии.

”Отнять право на проведение финала — серьезный шаг. Думаю, на данный момент нет никаких условий, чтобы это обсуждать.

Разумеется, исполнительный комитет УЕФА и президент Чеферин оценят ситуацию, но мне кажется, что сейчас совершенно преждевременно обсуждать санкции такого уровня”, — заявил Ува.

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