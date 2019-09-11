Стало известно, когда Кокорин и Мамаев смогут уехать из России

По словам специалиста, футболисты смогут законно получить разрешение на выезд за пределы страны уже в декабре или январе.

”На Кокорина и Мамаева не могут наложены ограничения на выезд, так как от отбытия наказания они все же освобождены. Однако вопрос остается все равно спорным на данный момент. Однако лично мне кажется, что у игроков проблем с выездом за границу возникнуть не должно, и к спортивным сборам в декабре-январе разрешение на выезд они получат законным образом”, — сказал Лебедев.

Напомним, что 6 сентября Алексеевский районный суд Белгородской области РФ удовлетворил ходатайства Кокориных и Мамаева по досрочному освобождению из колонии.