Стало известно, какую зарплату предложили в новом клубе нападающему сборной Эстонии Эрику Сорге

Эрик, по информации Washington post, будет играть в бывшем клубе Уэйна Руни "Ди Си Юнайтед". Это команда из Вашингтона, выступает в высшей лиге Канады и США. Клуб с амбициями, например, они хотят купить игрока "Реала" Луку Модрича. 4 раза команда побеждала в чемпионате.

Как пишет газета, Сорге предлагают 135 000 — 180 000 евро в год. Получается, примерно 12 500 евро в месяц.

Стоит отметить, эта зарплата — ниже среднего для футболистов. Например, Рагнар Клаван в небогатом клубе "Кальяри" из Италии зарабатывает 900 000 евро в год. В Нидерландах в среднем зарабатывают 24 000 евро в месяц. В России 30 000 евро. Напомним, у него были предложения из Нидерландов, России, Италии и других стран.