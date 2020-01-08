Стало известно, какую зарплату предложили в новом клубе нападающему сборной Эстонии Эрику Сорге
Как писал вчера Delfi, игрок "Флоры" Эрик Сорга переходит в американский клуб.
Как писал вчера Delfi, игрок "Флоры" Эрик Сорга переходит в американский клуб.
Эрик, по информации Washington post, будет играть в бывшем клубе Уэйна Руни "Ди Си Юнайтед". Это команда из Вашингтона, выступает в высшей лиге Канады и США. Клуб с амбициями, например, они хотят купить игрока "Реала" Луку Модрича. 4 раза команда побеждала в чемпионате.
Как пишет газета, Сорге предлагают 135 000 — 180 000 евро в год. Получается, примерно 12 500 евро в месяц.
Стоит отметить, эта зарплата — ниже среднего для футболистов. Например, Рагнар Клаван в небогатом клубе "Кальяри" из Италии зарабатывает 900 000 евро в год. В Нидерландах в среднем зарабатывают 24 000 евро в месяц. В России 30 000 евро. Напомним, у него были предложения из Нидерландов, России, Италии и других стран.
О маленьких зарплатах высказывался и бывший капитан команды, легенда "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни, который играл в США с 2018 по 2020 годы. ”Зарплата для многих игроков здесь (в МЛС) — проблема. Учитывая доход, который приносит лига, зарплата недостаточно высока", — сказал он в октябре.
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