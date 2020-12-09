Стали известны все участники плей-офф Лиги чемпионов
На футбольных полях Европы завершился групповой этап Лиги чемпионов. Определились все 16 участников плей-офф.
На футбольных полях Европы завершился групповой этап Лиги чемпионов. Определились все 16 участников плей-офф.
Самая интригующая ситуация перед последним туром сложилась в В-группе, где каждая из четырех команд ("Реал", "Шахтер", "Интер" и менхенгладбахская "Боруссия") имела шансы пробиться в плей-офф.
"Реал" избежал провала
Самый титулованный клуб Европы "Реал", благодаря дублю Карима Бензема, обыграл дома "Боруссию" и пробился в 1/8 финала - 2:0 (2:0). В параллельном поединке "Интер" наседал на ворота "Шахтера", но добиться успеха не смог - 0:0.
Таким образом, вторую путевку в плей-офф завоевала "Боруссия", "Шахтер" продолжит выступление в Лиге Европы, а "Интер" завершил европоход.
В Париже был доигран прерванный накануне поединок французского ПСЖ с турецким "Башакшехиром". Хозяева поля одержали крупную победу - 5:1 (3:0). Трижды отличился бразилец Неймар и два мяча забил Килиан Мбаппе.
Германия и Испания доминируют в Лиге чемпионов
В весенней стадии Лиги чемпионов борьбу за почетный трофей продолжат 16 клубов. Наибольшее представительство у представителей Германии и Испании:
Германия - 4 клуба ("Бавария", "Лейпциг", "Боруссия" Д, "Боруссия" М)
Испания - 4 клуба ("Реал", "Барселона", "Атлетико", "Севилья")
Англия - 3 клуба ("Манчестер Сити", "Ливерпуль", "Челси")
Италия - 3 клуба ("Ювентус", "Аталанта", "Лацио")
Франция - 1 клуб (ПСЖ)
Португалия - 1 клуб ("Порту")
Выход в плей-офф Лиги чемпионов гарантировал всем клубам премиальный бонус в размере 9,5 млн евро. Жеребьевка 1/8 финала состоится 14 декабря. Матчи этой стадии турнира будут сыграны в феврале-марте.
Лига чемпионов (6-й тур - 9 декабря)
Группа А
Бавария (Германия) - Локомотив (Россия) 2:0
Зальцбург (Австрия) - Атлетико (Испания) 0:2
Группа В
Интер (Италия) - Шахтер (Украина) 0:0
Реал (Испания) - Боруссия М (Германия) 2:0
Группа С
Манчестер Сити (Англия) - Марсель (Франция) 3:0
Олимпиакос (Греция) - Порту (Португалия) 0:2
Группа D
Аякс (Нидерланды) - Аталанта (Италия) 0:1
Мидтьюлланд (Дания) - Ливерпуль (Англия) 1:1
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