Стали известны все участники групповой стадии Лиги чемпионов

"Краснодар" впервые сыграет в Лиге чемпионов. Выход в групповую стадию турнира гарантировал южанам 15,2 млн евро и рейтинговый бонус 6,7 млн евро. Российский футбол впервые будут представлять в главном еврокубковом турнире 3 клуба. Помимо краснодарцев, в Лиге чемпионов сыграют "Зенит" и "Локомотив".
Лига чемпионов (плей-офф квалификации)
Зальцбург (Австрия) - Маккаби Т-А (Израиль) 2:1 и 3:1
ПАОК (Греция) - Краснодар (Россия) 1:2 и 1:2
Мидтьюлланд (Дания) - Славия (Чехия) 0:0 и 4:1
Кто вышел в групповой турнир Лиги чемпионов?
В главном еврокубковом турнире сыграют 32 клуба. Жеребьевка групповой стадии Лиги чемпионов состоится в штаб-квартире УЕФА 1 октября. Матчи стартового тура пройдут 20-21 октября.
Испания (4): Реал, Барселона, Атлетико, Севилья
Англия (4): Ливерпуль, Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед, Челси
Италия (4): Ювентус, Интер, Аталанта, Лацио
Германия (4): Бавария, "Боруссия" Д, Лейпциг, Боруссия Мг
Франция (3): ПСЖ, Марсель, Ренн
Россия (3): Зенит, Локомотив, Краснодар
Украина (2): Шахтер, Динамо К
Португалия (1): Порту
Бельгия (1): Брюгге
Турция (1): Башакшехир
Нидерланды (1): Аякс
Греция (1): Олимпиакос
Венгрия (1): Ференцварош
Австрия (1): Зальцбург
Дания (1): Мидтьюлланд
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