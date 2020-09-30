30.09.2020, 23:50

Стали известны все участники групповой стадии Лиги чемпионов


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Стали известны все участники групповой стадии Лиги чемпионов
-AFP

На футбольных полях Европы завершилась квалификация Лиги чемпионов. Последние три путевки в групповой турнир завоевали австрийский "Зальцбург", датский "Мидтьюлланд" и бронзовый призер чемпионата России "Краснодар", который дважды с одинаковым счетом 2:1 победил греческий ПАОК.

"Краснодар" впервые сыграет в Лиге чемпионов. Выход в групповую стадию турнира гарантировал южанам 15,2 млн евро и рейтинговый бонус 6,7 млн евро. Российский футбол впервые будут представлять в главном еврокубковом турнире 3 клуба. Помимо краснодарцев, в Лиге чемпионов сыграют "Зенит" и "Локомотив".

Лига чемпионов (плей-офф квалификации)

Зальцбург (Австрия) - Маккаби Т-А (Израиль) 2:1 и 3:1

ПАОК (Греция) - Краснодар (Россия) 1:2 и 1:2

Мидтьюлланд (Дания) - Славия (Чехия) 0:0 и 4:1

Кто вышел в групповой турнир Лиги чемпионов?

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В главном еврокубковом турнире сыграют 32 клуба. Жеребьевка групповой стадии Лиги чемпионов состоится в штаб-квартире УЕФА 1 октября. Матчи стартового тура пройдут 20-21 октября.

Испания (4): Реал, Барселона, Атлетико, Севилья

Англия (4): Ливерпуль, Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед, Челси

Италия (4): Ювентус, Интер, Аталанта, Лацио

Германия (4): Бавария, "Боруссия" Д, Лейпциг, Боруссия Мг

Франция (3): ПСЖ, Марсель, Ренн

Россия (3): Зенит, Локомотив, Краснодар

Украина (2): Шахтер, Динамо К

Португалия (1): Порту

Бельгия (1): Брюгге

Турция (1): Башакшехир

Нидерланды (1): Аякс

Греция (1): Олимпиакос

Венгрия (1): Ференцварош

Австрия (1): Зальцбург

Дания (1): Мидтьюлланд

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