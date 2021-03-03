03.03.2021, 11:00

Спортивный комментатор Юрий Розанов скончался после тяжелой болезни

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Küünal.Foto: Argo Ingver

Известный российский телекомментатор Юрий Розанов скончался после тяжелой болезни в 59 лет.

Розанов начал работать комментатором в 1996 году на НТВ. Его репортажи сразу же полюбились любителям футбола и хоккея.

В последнее время Розанов практически не появлялся в эфире из-за болезни. В 2019 году у него диагностировали рак.

В память о Юрии Розанове ближайшие матчи чемпионата России по футболу и Кубка Гагарина будут начинаться с минуты молчания.

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