Спортивный комментатор Юрий Розанов скончался после тяжелой болезни

Известный российский телекомментатор Юрий Розанов скончался после тяжелой болезни в 59 лет.
Розанов начал работать комментатором в 1996 году на НТВ. Его репортажи сразу же полюбились любителям футбола и хоккея.
В последнее время Розанов практически не появлялся в эфире из-за болезни. В 2019 году у него диагностировали рак.
В память о Юрии Розанове ближайшие матчи чемпионата России по футболу и Кубка Гагарина будут начинаться с минуты молчания.
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