"Спартак" против "Зенита". Кто победит в матче лидеров?

"Зенит" за последнее десятилетие трижды отгружал красно-белым по 5 мячей. После одной из таких ярких побед в 2017 году лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров сочинил даже музыкальную композицию.

Шнуров воспел победу "Зенита"

Музыкант переделал слова своей же песни "В Питере – пить". И получился новый хит: "Питер не спит, снова гулять! Сделал "Зенит" в Питере – пять". Болельщики "Зенита" были в восторге от этой импровизации.

В предыдущем первенстве оба поединка с одинаковым счетом 1:0 выиграл действующий чемпион "Зенит".

Сыграет ли Кокорин против "Зенита"?

Дополнительную интригу предстоящему поединку придает возможное участие в нем Александра Кокорина. Форвард несколько лет выступал за "Зенит", но после известной драки в Москве, которая также была перепета на песню Шнурова, он провел некоторое время за решеткой.

Выйдя на свободу, Кокорин так и не сыграл ни одного официального матча за "Зенит". Сначала он был отдан в "Сочи", а по истечении срока контракта с питерским клубом нападающий перешел минувшим летом в "Спартак".