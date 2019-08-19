"Спартак" обыграл ЦСКА в московском дерби

В первом тайме армейцы не сразу, но захватили инициативу, проведя две опасные атаки - сначала вратарь "спартачей" прочитал момент и успел ликвидировать выход один-на-один Чалова, потом опять же Чалов на добивании после промаха Ефремова с семи метров попал в ноги уже лежавшего Максименко.

На ЦСКА сильно повлияла ранняя замена - уже на 22-й минуте получившего травму в столкновении с Ларссоном Ефремова заменил Нисимура.

Второй тайм прошел под диктовку ЦСКА, но "Спартак" смог на 59-й минуте провести разящую контратаку - с подачи Шюррле на одиннадцатиметровую отметку Жиго головой вогнал мяч в сетку ворот "армейцев" - 1:0.

Тут же "Спартак" включился на полную мощность и смял ЦСКА, но у "армейцев" был свой герой - Акинфеев. Сначала он в стиле "а-ля рюс", который после 1/4 ЧМ в России известен всему миру, отбил удар Жиго ногой. Затем взял сложнейший удар Бакаева.

Десяти минут унижения было достаточно для ЦСКА и свое слово сказал другой герой российского ЧМ - Марио Фернандес, точнехонько попав в дальний угол. 1:1

Но все-таки "Спартак" выстоял и добился своего. После паузы, вызванной взрывом пиротехники, все тот же Жиго сначала ударом из-за штрафной сделал счет 2:1, а через несколько минут подставил ногу и отразил удар Влашича.

Концовка матча запомнилась неопасными атаками "армейцев", обратной заменой Нисимуры и семью добавленными минутами от главного судьи Карасева. 2:1 и "Спартак" продолжает свою беспроигрышную серию.