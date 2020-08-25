25.08.2020, 10:25
”Спартак” купит полуфиналиста Лиги чемпионов
Защитник ”Лиона” Кенни Тете близок к переходу в ”Спартак”, утверждает телеканал Telefoot.
Защитник ”Лиона” Кенни Тете близок к переходу в ”Спартак”, утверждает телеканал Telefoot.
По данным источника, сумма трансфера за переход 24-летнего голландца составит 5 миллионов евро. Ожидается, что о переходе будет объявлено в ближайшие часы.
В прошлом сезоне лиги 1 Тете провел 18 матчей. В августе Тете трижды выходил на замену в играх Лиги чемпионов, в том числе в полуфинале против будущего победителя ”Баварии” (0:3), сообщает "Спорт-Экспресс".
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