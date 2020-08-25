”Спартак” купит полуфиналиста Лиги чемпионов

По данным источника, сумма трансфера за переход 24-летнего голландца составит 5 миллионов евро. Ожидается, что о переходе будет объявлено в ближайшие часы.

В прошлом сезоне лиги 1 Тете провел 18 матчей. В августе Тете трижды выходил на замену в играх Лиги чемпионов, в том числе в полуфинале против будущего победителя ”Баварии” (0:3), сообщает "Спорт-Экспресс".