29.08.2019, 23:40

"Спартак", БАТЭ и "Арарат" вылетели из Лиги Европы


rus.delfi.ee
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Spartak
SpartakFoto: vk.com/fcsm

Определились все участники групповой стадии Лиги Европы. В заключительном раунде квалификации выступали 8 клубов из бывшего СССР, однако пробиться в групповой этап турнира сумели только азербайджанский "Карабах" и казахстанская "Астана".

Московский "Спартак" в очередной раз не смог преодолеть отборочный раунд, проиграв дома португальской "Браге" - 1:2 (0:2). Первый матч также выиграла "Брага" - 1:0.

Драматично завершился поединок в Люксембурге, где "Дюделанж" принимал армянский "Арарат", за который выступает полузащитник сборной Эстонии Илья Антонов. Неделю назад "Арарат" выиграл со счетом 2:1. В Люксембурге с таким же счетом сильнее оказались хозяева поля. Победитель матча определялся в серии пенальти, где удачливее был "Дюделанж". Чемпион Люксембурга второй год подряд пробился в групповой турнир Лиги Европы.

Лига Европы (раунд плей-офф)
Карабах (Азербайджан) - Линфилд (Северная Ирландия) 2:3 и 2:1
Рига (Латвия) - Копенгаген (Дания) 1:3 и 1:0
АИК (Швеция) - Селтик (Шотландия) 0:2 и 1:4
Аполлон (Кипр) - ПСВ (Нидерланды) 0:3 и 0:4
Бней-Йегуда ( Израиль) - Мальме (Швеция) 0:3 и 0:1
БАТЭ (Беларусь) - Астана (Казахстан) 0:3 и 2:0
Заря (Украина) - Эспаньол (Испания) 1:3 и 2:2
Мольде (Норвегия) - Партизан (Сербия) 1:2 и 1:1
ПАОК (Греция) - Слован (Словакия) 3:2 и 0:1
Спартак (Россия) - Брага (Португалия) 0:1 и 1:2
Антверпен (Бельгия) - АЗ (Нидерланды) 1:1 и 1:4 (доп. вр.)
Трабзонспор (Турция) - АЕК (Греция) 3:1 и 0:2
Дюделанж (Люксембург) - Арарат (Армения) 1:2 и 2:1 (пен 5:4)
Ференцварош (Венгрия) - Судува (Литва) 0:0 и 4:2
Айнтрахт (Германия) - Страсбур (Франция) 0:1 и 3:0
Вулверхэмптон (Англия) - Торино (Италия) 3:2 и 2:1
Рейнджерс (Шотландия) - Легия (Польша) 0:0 и 1:0

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