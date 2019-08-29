"Спартак", БАТЭ и "Арарат" вылетели из Лиги Европы

Определились все участники групповой стадии Лиги Европы. В заключительном раунде квалификации выступали 8 клубов из бывшего СССР, однако пробиться в групповой этап турнира сумели только азербайджанский "Карабах" и казахстанская "Астана".
Московский "Спартак" в очередной раз не смог преодолеть отборочный раунд, проиграв дома португальской "Браге" - 1:2 (0:2). Первый матч также выиграла "Брага" - 1:0.
Драматично завершился поединок в Люксембурге, где "Дюделанж" принимал армянский "Арарат", за который выступает полузащитник сборной Эстонии Илья Антонов. Неделю назад "Арарат" выиграл со счетом 2:1. В Люксембурге с таким же счетом сильнее оказались хозяева поля. Победитель матча определялся в серии пенальти, где удачливее был "Дюделанж". Чемпион Люксембурга второй год подряд пробился в групповой турнир Лиги Европы.
Лига Европы (раунд плей-офф) Карабах (Азербайджан) - Линфилд (Северная Ирландия) 2:3 и 2:1 Рига (Латвия) - Копенгаген (Дания) 1:3 и 1:0 АИК (Швеция) - Селтик (Шотландия) 0:2 и 1:4 Аполлон (Кипр) - ПСВ (Нидерланды) 0:3 и 0:4 Бней-Йегуда ( Израиль) - Мальме (Швеция) 0:3 и 0:1 БАТЭ (Беларусь) - Астана (Казахстан) 0:3 и 2:0 Заря (Украина) - Эспаньол (Испания) 1:3 и 2:2 Мольде (Норвегия) - Партизан (Сербия) 1:2 и 1:1 ПАОК (Греция) - Слован (Словакия) 3:2 и 0:1 Спартак (Россия) - Брага (Португалия) 0:1 и 1:2 Антверпен (Бельгия) - АЗ (Нидерланды) 1:1 и 1:4 (доп. вр.) Трабзонспор (Турция) - АЕК (Греция) 3:1 и 0:2 Дюделанж (Люксембург) - Арарат (Армения) 1:2 и 2:1 (пен 5:4) Ференцварош (Венгрия) - Судува (Литва) 0:0 и 4:2 Айнтрахт (Германия) - Страсбур (Франция) 0:1 и 3:0 Вулверхэмптон (Англия) - Торино (Италия) 3:2 и 2:1 Рейнджерс (Шотландия) - Легия (Польша) 0:0 и 1:0
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