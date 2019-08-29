"Спартак", БАТЭ и "Арарат" вылетели из Лиги Европы

Московский "Спартак" в очередной раз не смог преодолеть отборочный раунд, проиграв дома португальской "Браге" - 1:2 (0:2). Первый матч также выиграла "Брага" - 1:0.

Драматично завершился поединок в Люксембурге, где "Дюделанж" принимал армянский "Арарат", за который выступает полузащитник сборной Эстонии Илья Антонов. Неделю назад "Арарат" выиграл со счетом 2:1. В Люксембурге с таким же счетом сильнее оказались хозяева поля. Победитель матча определялся в серии пенальти, где удачливее был "Дюделанж". Чемпион Люксембурга второй год подряд пробился в групповой турнир Лиги Европы.