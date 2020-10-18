18.10.2020, 13:55

Сотрудник РПЛ лайкнул злостный комментарий на YouTube. Но его не уволят


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FC Flora vs FCI Levadia 18.07.2020
FC Flora vs FCI Levadia 18.07.2020Foto: Andres Putting

YouTube-канал РПЛ поставил лайк одному из комментариев, посвященному пенальти, назначенному в ворота ”Химок” в матче 11-го тура чемпионата против ”Спартака” (2:3), пишет sports.ru.

Под видео с матча появился следующий комментарий: ”Судья подарил мини-пигам (мини-пиг с английского — ”маленькая свинья” — прим. Sports.ru) пенальти”. Официальный канал лиги лайкнул его.

В РПЛ так отреагировали на эту ситуацию: ”Сотрудник, отвечающий за модерацию канала, по ошибке поставил лайк этому комментарию. Сам комментарий удален, на сотрудника будет наложено дисциплинарное взыскание. Приносим извинения за эту ошибку”.

Одиннадцатиметровый в ворота подмосковного клуба был назначен за неосторожную игру Арсения Логашова — он бутсой зацепил лицо Эсекиэля Понсе, когда аргентинец бил головой в упор.

Арбитр Кирилл Левников принял решение о пенальти после обращения к системе ВАР.

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