Состоялась премьера документального фильма о Константине Васильеве

На премьерный показ ленты пришли как действующие футболисты сборной Эстонии (Дмитрий Круглов, Сергей Зенев), так и уже завершившие карьеру игроки (Март Поом, Марек Лемсалу, Сергей Парейко, Александр Дмитриев, Райо Пийроя, Йоэль Линдпере). Премьеру фильма посетил и сам герой документальной картины, сообщает RusERR.

Съемки фильма начались весной 2018 года и проходили в польском Гливице, родном городе Васильева Маарду, Таллиннской футбольной школе и других важных для игрока местах.

В фильме о Васильеве говорят его родные и близкие, нынешние и бывшие футболисты сборной Эстонии, польские футбольные деятели, спортивные журналисты и многие другие.