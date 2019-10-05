Состоялась премьера документального фильма о Константине Васильеве
В Таллинне прошла премьера документального фильма "Нестандартное мышление" (Kastist väljas) об одном из лучших футболистов за всю историю сборной Эстонии Константине Васильеве.
В Таллинне прошла премьера документального фильма "Нестандартное мышление" (Kastist väljas) об одном из лучших футболистов за всю историю сборной Эстонии Константине Васильеве.
На премьерный показ ленты пришли как действующие футболисты сборной Эстонии (Дмитрий Круглов, Сергей Зенев), так и уже завершившие карьеру игроки (Март Поом, Марек Лемсалу, Сергей Парейко, Александр Дмитриев, Райо Пийроя, Йоэль Линдпере). Премьеру фильма посетил и сам герой документальной картины, сообщает RusERR.
Съемки фильма начались весной 2018 года и проходили в польском Гливице, родном городе Васильева Маарду, Таллиннской футбольной школе и других важных для игрока местах.
В фильме о Васильеве говорят его родные и близкие, нынешние и бывшие футболисты сборной Эстонии, польские футбольные деятели, спортивные журналисты и многие другие.
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