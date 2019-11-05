Состав сборной России на ноябрьские матчи с Бельгией и Сан-Марино
Тренерский штаб сборной России во главе со Станиславом Черчесовым определился с заявкой команды на заключительные матчи отборочного цикла чемпионата Европы—2020.
Тренерский штаб сборной России во главе со Станиславом Черчесовым определился с заявкой команды на заключительные матчи отборочного цикла чемпионата Европы—2020.
16 ноября сборная России сыграет в Санкт-Петербурге с лидером отборочной группы Бельгией (обе команды досрочно пробились на Евро-2020), а 19 ноября она завершит турнир поединком в Сан-Марино.
Состав сборной России
Вратари
Маринато Гильерме (Локомотив)
Cослан Джанаев (Сочи)
Антон Шунин (Динамо)
Защитники
Максим Беляев (Арсенал)
Георгий Джикия (Спартак)
Вячеслав Караваев (Зенит)
Фёдор Кудряшов (Сочи)
Сергей Петров (Краснодар)
Андрей Семенов (Ахмат)
Марио Фернандес (ЦСКА)
Дмитрий Чистяков (Ростов)
Полузащитники
Зелимхан Бакаев (Спартак)
Роман Зобнин (Спартак)
Дмитрий Баринов (Локомотив)
Рифат Жемалетдинов (Локомотив)
Алексей Миранчук (Локомотив)
Александр Головин (Монако)
Юрий Жирков (Зенит)
Далер Кузяев (Зенит)
Магомед Оздоев (Зенит)
Алексей Ионов (Ростов)
Даниил Фомин (Уфа)
Денис Черышев (Валенсия)
Нападающие
Артем Дзюба (Зенит)
Николай Комличенко (Млада-Болеслав)
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