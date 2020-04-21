Соперник "Транса" - банкрот! Над ним нарвитяне одержали историческую победу

"Локерен" в последнее десятилетие дважды выигрывал Кубок Бельгии. Нынешний сезон команда начинала во втором по силе дивизионе бельгийского первенства.

Историческая победа нарвитян

В 2005 году "Локерен" был соперником нарвского "Транса" в Кубке Интертото. В Таллинне нарвитяне проиграли 0:2, а в гостях подопечные Валерия Бондаренко неожиданно выиграли со счетом 1:0 (мяч в середине первого тайма забил Александр Тарасенков).

Бельгийский клуб в Кубке Интертото возглавлял серб Славолюб Муслин, который через несколько месяцев стал главным тренером московского "Локомотива".

Для нарвского "Транса" победа над "Локереном" остается единственной в еврокубковых турнирах, если не считать технического выигрыша со счетом 3:0 у шведского "Эльфсборга" в 2001 году (нарвитяне тогда проиграли в Таллинне 1:3, но за участие в матче дисквалифицированного игрока скандинавской команды УЕФА присудил "Трансу" победу 3:0).

По следам "Жилины"

"Локерен" - не единственный участник еврокубковых турниров, признанный банкротом во время пандемии. Ранее такая же участь постигла многократного чемпиона Словакии "Жилину".

В Бельгии (население 11,5 млн человек) выявлено почти 40 000 случаев заражения коронавирусом, зафиксировано 5828 смертельных исходов.

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(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Важные телефонные номера: 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный) 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный) 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа) 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)

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и . После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции . Читайте больше на странице МИД!

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