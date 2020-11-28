28.11.2020, 22:35

"СМС Раха" завершил выступление в Лиге чемпионов после первого матча

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"СМС Раха" завершил выступление в Лиге чемпионов после первого матча
SMS Rahafacebook.com/fcsmsraha

Победитель первенства Эстонии по футзалу "СМС Раха" в предварительном раунде Лиги чемпионов проиграл в гостях хорватскому клубу "Олмиссум" - 1:9 (0:6).

Уже в стартовой пятиминутке хорваты дважды поразили ворота эстонского клуба. До перерыва они еще четыре раза добились успеха.

Мяч престижа "СМС Раха" забил под занавес поединка на 36-й минуте - отличился Евгений Меркурьев.

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