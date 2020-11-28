"СМС Раха" завершил выступление в Лиге чемпионов после первого матча

Победитель первенства Эстонии по футзалу "СМС Раха" в предварительном раунде Лиги чемпионов проиграл в гостях хорватскому клубу "Олмиссум" - 1:9 (0:6).
Уже в стартовой пятиминутке хорваты дважды поразили ворота эстонского клуба. До перерыва они еще четыре раза добились успеха.
Мяч престижа "СМС Раха" забил под занавес поединка на 36-й минуте - отличился Евгений Меркурьев.
О чем говорил друг с женой Норкина за несколько дней до её смерти
Насколько богатым был Марадона при жизни
Часть съедобных грибов признали опасными
Отец Дзюбы ответил на вопрос о скандале вокруг сына