"СМС Раха" разгромил в Лиге чемпионов "Тирану"

В составе чемпиона Эстонии отличились Фетько, Чуднов, Меркурьев, Макаров, Стюф (2), Костин.

После двух туров лидируют "СМС" и французский "Тулон", набравшие по 4 очка, но у французов лучшая разница забитых и пропущенных мячей. Вполне вероятно, что именно этот показатель будет иметь решающее значение для определения победителя турнира. Остается только еще раз сожалеть об упущенной в первом туре победе в поединке с "Тулоном".

В заключительном туре предварительного раунда Лиги чемпионов - он пройдет 31 августа - "СМС" сыграет с финским "Динамо".

Расписание игр Лиги чемпионов

28 августа (среда)

Динамо (Финляндия) - Тирана (Албания) 1:0

СМС (Эстония) - Тулон (Франция) 5:5

29 августа (четверг)

Тулон (Франция) - Динамо (Финляндия) 8:2

СМС (Эстония) - Тирана (Албания) 7:2

31 августа (суббота)

16:30 Тирана (Албания) - Тулон (Франция)

19:30 СМС (Эстония) - Динамо (Финляндия)