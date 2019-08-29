"СМС Раха" разгромил в Лиге чемпионов "Тирану"

Во втором туре предварительного раунда футзальной Лиги чемпионов "СМС Раха" разгромил в спортхолле "Калев" албанскую "Тирану" - 7:2 (2:0)
В составе чемпиона Эстонии отличились Фетько, Чуднов, Меркурьев, Макаров, Стюф (2), Костин.
После двух туров лидируют "СМС" и французский "Тулон", набравшие по 4 очка, но у французов лучшая разница забитых и пропущенных мячей. Вполне вероятно, что именно этот показатель будет иметь решающее значение для определения победителя турнира. Остается только еще раз сожалеть об упущенной в первом туре победе в поединке с "Тулоном".
В заключительном туре предварительного раунда Лиги чемпионов - он пройдет 31 августа - "СМС" сыграет с финским "Динамо".
Расписание игр Лиги чемпионов
28 августа (среда)
Динамо (Финляндия) - Тирана (Албания) 1:0
СМС (Эстония) - Тулон (Франция) 5:5
29 августа (четверг)
Тулон (Франция) - Динамо (Финляндия) 8:2
СМС (Эстония) - Тирана (Албания) 7:2
31 августа (суббота)
16:30 Тирана (Албания) - Тулон (Франция)
19:30 СМС (Эстония) - Динамо (Финляндия)
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