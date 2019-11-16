"СМС Раха" разгромил "Космос", "Нарва Юнайтед" проиграла в Силламяэ

"СМС Раха" - единственная команда, выступающая без поражений. Чемпион страны выиграл все четыре проведенных матча и набрал 12 очков. У "Нарвы Юнайтед" и "Космоса" по 9 очков.

В четвертом туре нарвитяне потерпели первое поражение в сезоне, уступив в гостях силламяэской "Алекселе" - 2:4 (2:2).