"СМС Раха" разгромил "Космос", "Нарва Юнайтед" проиграла в Силламяэ

В центральном матче чемпионата Эстонии по футзалу "СМС Раха" победил в Виймси таллиннский "Космос" - 9:2 (3:2).
"СМС Раха" - единственная команда, выступающая без поражений. Чемпион страны выиграл все четыре проведенных матча и набрал 12 очков. У "Нарвы Юнайтед" и "Космоса" по 9 очков.
В четвертом туре нарвитяне потерпели первое поражение в сезоне, уступив в гостях силламяэской "Алекселе" - 2:4 (2:2).
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