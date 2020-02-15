15.02.2020, 21:00

"СМС Раха" победил в финале Кубка Эстонии по футзалу "Космос"


EST 14
FC Smsraha
FC SmsrahaFoto: Christer Palu/EJL

Победителем Кубка Эстонии по футзалу второй год подряд стал "СМС Раха". В финальном матче виймсиский клуб победил таллиннский "Космос" - 3:2 (2:0).

По ходу встречи "СМС Раха" вел с перевесом в три мяча, однако "Космос" до минимума сократил разрыв в счете.

Последние минуты поединка проходили в непрерывных атаках столичного клуба, но "СМС Раха" удержал преимущество.

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