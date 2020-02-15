15.02.2020, 21:00
"СМС Раха" победил в финале Кубка Эстонии по футзалу "Космос"
Победителем Кубка Эстонии по футзалу второй год подряд стал "СМС Раха". В финальном матче виймсиский клуб победил таллиннский "Космос" - 3:2 (2:0).
Победителем Кубка Эстонии по футзалу второй год подряд стал "СМС Раха". В финальном матче виймсиский клуб победил таллиннский "Космос" - 3:2 (2:0).
По ходу встречи "СМС Раха" вел с перевесом в три мяча, однако "Космос" до минимума сократил разрыв в счете.
Последние минуты поединка проходили в непрерывных атаках столичного клуба, но "СМС Раха" удержал преимущество.
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