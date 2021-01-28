28.01.2021, 09:40

"СМС Раха" победил "Космос", "Нарва Юнайтед" разгромила "Силмет"

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Saalijalgpall - SMSraha vs Cosmos
Saalijalgpall - SMSraha vs CosmosFoto: facebook.com

В чемпионате Эстонии по футзалу без поражений выступает "СМС Раха". В очередном туре действующий чемпион победил таллиннский "Космос" - 4:3 (2:2).

У победителей отличился Артур Макаров, оформивший дубль. "СМС Раха" выиграл все 7 проведенных матчей - 21 очко.

На второе место в турнирной таблице поднялась "Нарва Юнайтед" (15), победившая в гостях силламяэский "Силмет" - 8:4 (4:3). Тройку лидеров замыкает "Космос" (13), опережающий "Силмет" (12).

Следующий тур чемпионата Эстонии состоится 30 января. "СМС Раха" снова сразится в Виймси с "Космосом".

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