"СМС Раха" победил финское "Динамо", но занял второе место

В составе хозяев паркета отличились украинские легионеры Алексей Фетько (дважды) и Александр Сорокин.

"СМС" и французский "Тулон" не проиграли ни одного матча в предварительном раунде и набрали по 7 очков. По дополнительным показателям первое место заняли французы, которые и завоевали единственную путевку в основной раунд.

Предварительный раунд Лиги чемпионов

28 августа (среда)

Динамо (Финляндия) - Тирана (Албания) 1:0

СМС (Эстония) - Тулон (Франция) 5:5

29 августа (четверг)

Тулон (Франция) - Динамо (Финляндия) 8:2

СМС (Эстония) - Тирана (Албания) 7:2

31 августа (суббота)

Тирана (Албания) - Тулон (Франция) 3:9

СМС (Эстония) - Динамо (Финляндия) 3:1