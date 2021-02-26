Сможет ли Карпин удивить на Газпром-Арене" лидирующий "Зенит"?

Питерцы лидируют в чемпионате России, но нынешний сезон для них удачным не назовешь. В групповом турнире Лиги чемпионов они заняли последнее место, не одержав ни одной победы. Из Кубка России "Зенит" вылетел на прошлой неделе, неожиданно проиграв дома в 1/8 финала тульскому "Арсеналу".

"Зенит" против "Ростова"

Чемпионат России для подопечных Сергея Семака - попытка спасти сезон. Впереди 11 туров, а отрыв от ближайшего преследователя составляет всего 4 очка.

В первом матче после зимней паузы "Зенит" принимает на своем поле "Ростов" Валерия Карпина. Этот поединок состоится на "Газпром-Арене" 27 февраля.

Ростовчане идут пятыми в турнирной таблице и намерены побороться за место в Лиге Европы. Но хватит ли у них сил и средств? По ходу сезона "Ростов" продал несколько ведущих игроков. Покинули команду полузащитник Алексей Ионов (он ушел в "Краснодар") и узбекский нападающий Эльдор Шомурадов, перебравшийся в итальянский клуб "Дженоа". Последней потерей ростовчан стал опытный полузащитник Роман Еременко, вернувшийся к семье в Финляндию.

Громких трансферов нет

Непростая экономическая ситуация в России напрямую отражается и на футболе. Финансирование клубов уменьшилось - громких покупок они теперь не совершают.

Больше всего трансферов в количественном отношении совершил аутсайдер первенства "Тамбов", но там была вынужденная ситуация. Клуб оказался на грани снятия с чемпионата, поэтому практически все игроки, выступавшие в первой половине сезона покинули команду. Освободившиеся вакансии пришлось срочно заполнять дублерами и футболистами, не имевшими игровой практики.

"Зенит" не сделал зимой ни одного трансфера на вход. "Спартак" пригласил в свои ряды нападающего из нидерландского "Аякса" Квинси Промеса, который ранее уже выступал за красно-белых. Он должен заменить Александра Кокорина, уехавшего покорять итальянскую "Фиорентину".

Выделим также переход опытного венесуэльца Саломона Рондона в ЦСКА. Экс-форвард "Зенита" последнее время выступал в Китае.