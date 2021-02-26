Сможет ли Карпин удивить на Газпром-Арене" лидирующий "Зенит"?
После зимнего перерыва возобновляется чемпионат России по футболу. Занимающий первое место "Зенит" намерен защитить чемпионский титул.
После зимнего перерыва возобновляется чемпионат России по футболу. Занимающий первое место "Зенит" намерен защитить чемпионский титул.
Питерцы лидируют в чемпионате России, но нынешний сезон для них удачным не назовешь. В групповом турнире Лиги чемпионов они заняли последнее место, не одержав ни одной победы. Из Кубка России "Зенит" вылетел на прошлой неделе, неожиданно проиграв дома в 1/8 финала тульскому "Арсеналу".
"Зенит" против "Ростова"
Чемпионат России для подопечных Сергея Семака - попытка спасти сезон. Впереди 11 туров, а отрыв от ближайшего преследователя составляет всего 4 очка.
В первом матче после зимней паузы "Зенит" принимает на своем поле "Ростов" Валерия Карпина. Этот поединок состоится на "Газпром-Арене" 27 февраля.
Ростовчане идут пятыми в турнирной таблице и намерены побороться за место в Лиге Европы. Но хватит ли у них сил и средств? По ходу сезона "Ростов" продал несколько ведущих игроков. Покинули команду полузащитник Алексей Ионов (он ушел в "Краснодар") и узбекский нападающий Эльдор Шомурадов, перебравшийся в итальянский клуб "Дженоа". Последней потерей ростовчан стал опытный полузащитник Роман Еременко, вернувшийся к семье в Финляндию.
Громких трансферов нет
Непростая экономическая ситуация в России напрямую отражается и на футболе. Финансирование клубов уменьшилось - громких покупок они теперь не совершают.
Больше всего трансферов в количественном отношении совершил аутсайдер первенства "Тамбов", но там была вынужденная ситуация. Клуб оказался на грани снятия с чемпионата, поэтому практически все игроки, выступавшие в первой половине сезона покинули команду. Освободившиеся вакансии пришлось срочно заполнять дублерами и футболистами, не имевшими игровой практики.
"Зенит" не сделал зимой ни одного трансфера на вход. "Спартак" пригласил в свои ряды нападающего из нидерландского "Аякса" Квинси Промеса, который ранее уже выступал за красно-белых. Он должен заменить Александра Кокорина, уехавшего покорять итальянскую "Фиорентину".
Выделим также переход опытного венесуэльца Саломона Рондона в ЦСКА. Экс-форвард "Зенита" последнее время выступал в Китае.
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