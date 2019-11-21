21.11.2019, 07:20

СМИ: Роналду тайно женился на своей подруге Джорджине

 (3)
EST 4
Cristiano Ronaldo koos elukaaslase Georgina Rodriguezega.
Cristiano Ronaldo koos elukaaslase Georgina Rodriguezega.Foto: Juan Medina, Reuters/Scanpix

Форвард "Ювентуса" и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду женился на своей подруге Джорджине Родригес, сообщает El Mundo Deportivo со ссылкой на итальянский журнал Novella 2000.

Свадьба прошла в Марокко. Она не афишировалась в СМИ из-за непростых отношений между Джорджиной и Долорес Авейру – матерью футболиста, отмечает "Евроспорт".

Итальянский журнал пообещал представить в ближайшее время фотографии со свадьбы. Представители футболиста информацию о бракосочетании пока не подтвердили.

В 2017 году у Джорджины и Криштиану родилась девочка. У Роналду есть также еще три старших ребенка от суррогатных матерей.

Uudiskirja Üleskutse
Читайте также: