СМИ: Роналду тайно женился на своей подруге Джорджине

Форвард "Ювентуса" и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду женился на своей подруге Джорджине Родригес, сообщает El Mundo Deportivo со ссылкой на итальянский журнал Novella 2000.
Свадьба прошла в Марокко. Она не афишировалась в СМИ из-за непростых отношений между Джорджиной и Долорес Авейру – матерью футболиста, отмечает "Евроспорт".
Итальянский журнал пообещал представить в ближайшее время фотографии со свадьбы. Представители футболиста информацию о бракосочетании пока не подтвердили.
В 2017 году у Джорджины и Криштиану родилась девочка. У Роналду есть также еще три старших ребенка от суррогатных матерей.
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