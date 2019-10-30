СМИ: Оргкомитет "Россия-2018" рассматривал вариант подкупа чиновников ФИФА

Источник опубликовал фрагменты взломанной переписки между бывшим главой департамента культуры Москвы Сергеем Капковым и заместителем гендиректора оргкомитета "Россия-2018" Александром Джорджадзе. В ней есть любопытное "досье на чиновников ФИФА".

В файле, который оказался в рассылке, содержалась личная информация о членах исполкома ФИФА и возможных методах воздействия на них, чтобы добиться их расположения перед выбором страны-хозяйки ЧМ-2018.

Так, в документе сказано, что голос Франца Беккенбауэра можно получить за "щедрое вознаграждение консультационных услуг" его советника - стоил этот голос якобы 3 млн евро.

Добиться предрасположенности Мишеля Платини можно через "воздействие на крупных коммерческих партнеров УЕФА". На Йозефа Блаттера можно повлиять через его племянника, компания которого обладает телевизионными правами ФИФА. Голос британца Джеффа Томпсона можно получить за ценные подарки его жене, а выйти на американца Чака Блейзера можно через Романа Абрамовича. Голоса других членов исполкома ФИФА предлагалось заполучить простым подкупом, в некоторых случаях — прямым.

Российская сторона в лице бывшего гендиректора Оргкомитета по подготовке к проведению чемпионата мира по футболу "Россия-2018" Алексея Сорокина решительно опровергла слухи о коррупционных схемах.



