17.01.2020, 01:55
СМИ: Итальянская "Рома" покупает молодого эстонского футболиста
Один из грандов итальянского футбола "Рома" заинтересовалась 16-летним эстонским футболистом Оливером Юргенсом.
Один из грандов итальянского футбола "Рома" заинтересовалась 16-летним эстонским футболистом Оливером Юргенсом.
Как сообщает итальянское издание Corriere dello Sport, молодой эстонский талант произвел благоприятное впечатление на спортивного директора "Ромы" Джанлуку Петраки. Выступая в юношеском чемпионате Италии за "Верону" (U-17), Юргенс забил в нынешнем сезоне 8 мячей в 13 проведенных матчах.
Некоторые итальянские издания уже сообщили, что "Рома" договорилась с Юргенсом о переходе, однако официального подтверждения этой информации пока нет.
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