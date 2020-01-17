17.01.2020, 01:55

СМИ: Итальянская "Рома" покупает молодого эстонского футболиста


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Oliver Jürgens
Oliver Jürgens Foto: instagram.com/oliverjurgens

Один из грандов итальянского футбола "Рома" заинтересовалась 16-летним эстонским футболистом Оливером Юргенсом.

Как сообщает итальянское издание Corriere dello Sport, молодой эстонский талант произвел благоприятное впечатление на спортивного директора "Ромы" Джанлуку Петраки. Выступая в юношеском чемпионате Италии за "Верону" (U-17), Юргенс забил в нынешнем сезоне 8 мячей в 13 проведенных матчах.

Некоторые итальянские издания уже сообщили, что "Рома" договорилась с Юргенсом о переходе, однако официального подтверждения этой информации пока нет.

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