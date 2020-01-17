СМИ: Итальянская "Рома" покупает молодого эстонского футболиста

Как сообщает итальянское издание Corriere dello Sport, молодой эстонский талант произвел благоприятное впечатление на спортивного директора "Ромы" Джанлуку Петраки. Выступая в юношеском чемпионате Италии за "Верону" (U-17), Юргенс забил в нынешнем сезоне 8 мячей в 13 проведенных матчах.

Некоторые итальянские издания уже сообщили, что "Рома" договорилась с Юргенсом о переходе, однако официального подтверждения этой информации пока нет.