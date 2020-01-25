25.01.2020, 20:45
Смена тренера не помогла. Месси и "Барселона" снова проиграли
В центральном матче чемпионата Испании по футболу лидер первенства "Барселона" проиграла в гостях "Валенсии" - 0:2 (0:0).
В центральном матче чемпионата Испании по футболу лидер первенства "Барселона" проиграла в гостях "Валенсии" - 0:2 (0:0).
"Барса" потерпела четвертое поражение в сезоне и первое при Кике Сетьене, который недавно возглавил команду.
Каталонский клуб по-прежнему на первой строчке, но его может обойти "Реал", который сыграет в гостях с "Вальядолидом".
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