25.01.2020, 20:45

Смена тренера не помогла. Месси и "Барселона" снова проиграли


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Valencia vs Barcelona
Valencia vs BarcelonaFoto: JOSE JORDAN, AFP

В центральном матче чемпионата Испании по футболу лидер первенства "Барселона" проиграла в гостях "Валенсии" - 0:2 (0:0).

"Барса" потерпела четвертое поражение в сезоне и первое при Кике Сетьене, который недавно возглавил команду.

Каталонский клуб по-прежнему на первой строчке, но его может обойти "Реал", который сыграет в гостях с "Вальядолидом".

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