Сложно, но возможно: "Флора" узнала соперника в Лиге Европы

Нынешний еврокубковый сезон "Флора" начинала в Лиге чемпионов, где уступила на своем поле в серии послематчевых пенальти литовской "Судуве".

"Рейкьявик" на старте Лиги чемпионов потерпел разгромное поражение в гостях от шотландского "Селтика" - 0:6. Впрочем, шотландцы недолго задержались в главном еврокубковом турнире: в следующем раунде они неожиданно уступили дома венгерскому "Ференцварошу", который тренирует известный в прошлом украинский футболист Сергей Ребров - 1:2.

В прошлом году "Рейкьявик" уверенно выиграл национальный чемпионат, опередив ближайшего преследователя на 14 очков. В нынешнем сезоне соперник "Флоры" после первого круга занимает 5-е место среди 12 команд, отставая от лидера на 8 очков.

С исландцами эстонские клубы обычно играют неудачно, но в одном отдельном матче возможно всякое.

Во втором раунде Лиги Европы может сыграть и "Калью", если, конечно, обыграет в перенесенном поединке первого круга словенскую "Муру". Победителя этой пары поджидает датский "Орхус".