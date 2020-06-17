Скончался знаменитый футболист таллиннского "Динамо" и сборной СССР

"Динамо" выражает самые искренние соболезнования семье Георгия Ильича", — говорится в сообщении московского клуба.

Футбольная карьера Рябова началась в Таллинне. На молодого высокорослого защитника сборной Эстонии специалисты впервые обратили внимание в 1956 году, когда в Москве проходила Спартакиада народов СССР.

Лучшие годы карьеры Рябова прошли в московском "Динамо". Его партнером по команде был легендарный вратарь Лев Яшин. В составе "Динамо" Рябов провел 10 лет. Он выиграл чемпионат СССР (1962) и дважды становился обладателем Кубка СССР (1967, 1970).

За сборную СССР Рябов выступал в 1963-1965 годах, сыграв за нее 5 матчей. Он был участником товарищеского поединка с Бразилией летом 1965 года в Москве. Тогда посмотреть на легендарного Пеле собрались в Лужниках 100 000 зрителей. Пеле не разочаровал, сделав дубль. Бразилия - она была на тот момент действующим чемпионом мира - выиграла поединок со счетом 3:0.

По окончании футбольной карьеры Рябов свыше 25 лет отработал дипкурьером в Министерстве иностранных дел СССР и России.