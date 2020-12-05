Скончался знаменитый футболист сборной СССР Виктор Понедельник

В составе сборной СССР Понедельник в 1960 году стал победителем первого в истории чемпионата Европы. В финальном матче с Югославией (2:1) он забил головой победный мяч в дополнительное время.

Понедельник защищал цвета ростовских команд "Ростсельмаш" и СКА. В сборной СССР провел 29 матчей, в которых забил 20 голов.

По завершении футбольной карьеры Понедельник некоторое время тренировал "Ростсельмаш", а затем много лет возглавлял отдел футбола в газете "Советский спорт" и был главным редактором популярного в СССР еженедельника "Футбол-Хоккей".

Понедельник был последним из остававшихся в живых победителей Кубка Европы 1960 года.