Скончался вратарь, которому Лев Яшин подарил свои перчатки

Карьера Каррисо началась сразу после Второй мировой войны. С 1945 по 1968 он провел более 500 матчей в высшем дивизионе чемпионата Аргентины и стал одним из тех вратарей, которые изменили манеру игры представителей этого амплуа. Так он стал первым южноамериканским вратарем, носившим перчатки, первым вратарем, покидавшим штрафную, чтобы остановить форварда соперника, первым бросался в ноги нападающему и первым выбивал мяч на ход своему игроку, чтобы быстрее начать атаку. Он несколько раз был рекорд аргентинской лиги по количеству проведенных "сухих" минут и отразил 18 пенальти. За сборную Аргентины Каррисо выступал менее успешно (20 матчей на протяжении 10 сезонов), причем матч с Чехословакией на чемпионате мира 1958 года стал одним из самых неудачных в его карьере.

За агрессивную манеру игры и характерную внешность (Каррисо в молодости был похож на американского актера и пловца Джонни Вайсмюллера) получил прозвище Тарзан. В своем прощальном матче Каррисо получил подарок от советского коллеги Льва Яшина - пару вратарских перчаток.

С 17 августа 2008 года один из секторов стадиона "Монументаль Ривер Плейт" носит его имя. В 2011 году парламент страны провозгласил день рождения спортсмена — 12 июня — национальным днем вратаря.

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