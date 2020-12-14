Скончался ветеран эстонского футбола и хоккея Бенно Таэль

Своим наивысшим достижением в футболе Таэль считал выход в четвертьфинал Кубка СССР 1954 года. Тогда призванный на воинскую службу уроженец Вайвары выступал за команду Ленинградского дома офицеров.

В четвертьфинальном поединке ЛДО в драматичной борьбе на 119-й минуте дополнительного времени уступил в гостях днепропетровскому "Металлургу" - 1:2. Ворота украинского клуба в том матче защищал известный впоследствии голкипер московского "Спартака" и футбольный телекомментатор Владимир Маслаченко.

После демобилизации Таэль много лет выступал в чемпионате СССР за таллиннские клубы "Динамо" и "Калев". В составе сборной Эстонии в 1956 году защитник принимал участие в первой Спартакиаде народов СССР в Москве.

Как и многие футболисты послевоенного поколения, Таэль зимой становился на коньки и с удовольствием гонял шайбу. Он становился серебряным и бронзовым призером чемпионата Эстонии.

По окончании футбольной карьеры Таэль много лет работал тренером на Детском стадионе и в Таллиннской футбольной школе.