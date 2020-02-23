23.02.2020, 19:41

Скончался один из первых легионеров советского футбола


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Иллюстративное фото
Иллюстративное фотоFoto: Kretel Kuusk

В Москве в возрасте 74 лет скончался бывший советский футболист, чемпион СССР в составе ЦСКА Марьян Плахетко.

Плахетко начинал играть в футбол в Львовской области Украины, а первым его взрослым клубом стали "Карпаты", где Плахетко выступал на позиции защитника.

Расцвет его карьеры пришелся на рубеж 60-х и 70-х, когда Плахетко выступал за ЦСКА и даже становился чемпионом страны, провел два матча за сборную СССР. Завершил карьеру в 1980 году в команде "Мотор" из пригорода Берлина, таким образом став одним из первых легионеров советского футбола.

В 90-е и нулевые работал в системе московских команды ЦСКА и "Торпедо". Об уходе Плахетко из жизни сообщил твиттер армейского клуба.

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