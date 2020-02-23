Скончался один из первых легионеров советского футбола

Плахетко начинал играть в футбол в Львовской области Украины, а первым его взрослым клубом стали "Карпаты", где Плахетко выступал на позиции защитника.

Расцвет его карьеры пришелся на рубеж 60-х и 70-х, когда Плахетко выступал за ЦСКА и даже становился чемпионом страны, провел два матча за сборную СССР. Завершил карьеру в 1980 году в команде "Мотор" из пригорода Берлина, таким образом став одним из первых легионеров советского футбола.

В 90-е и нулевые работал в системе московских команды ЦСКА и "Торпедо". Об уходе Плахетко из жизни сообщил твиттер армейского клуба.

Не стало прославленного армейца, чемпиона СССР 1970 года в составе #ЦСКА Марьяна Ивановича Плахетко. Выражаем соболезнования семье и близким нашего ветерана pic.twitter.com/MONzu8IlxE — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) February 22, 2020