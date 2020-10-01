Скончался легендарный футболист "Шахтера" и сборной Украины
1 октября на 49-м году жизни от сердечного приступа скончался известный украинский футболист Сергей Ателькин. Сообщение об этом появилось на клубном сайте футбольного клуба "Шахтер".
1 октября на 49-м году жизни от сердечного приступа скончался известный украинский футболист Сергей Ателькин. Сообщение об этом появилось на клубном сайте футбольного клуба "Шахтер".
Он начинал свою карьеру еще в советское время, появляясь на замену в составе донецкого "Шахтера", однако настоящей звездой стал уже после распада СССР. Провел 183 матча за "Шахтер", забил 61 мяч. Именно гол Ателькина, забитый в дополнительное время в ворота пражской "Славии", позволил "Шахтеру" впервые в истории клуба сыграть в Лиге чемпионов. Также выступал за "Лечче" и "Боавишту". В 90-е провел два матча за сборную Украины. Завершил карьеру футболиста в 2003 году в составе донецкого "Металлурга".
В последние годы работал селекционером "Шахтера".
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