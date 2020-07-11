Скончался легендарный футболист сборной Англии
Бывший центральный защитник сборной Англии и "Лидса" Джек Чарльтон скончался на 86-м году жизни после продолжительной болезни.
Бывший центральный защитник сборной Англии и "Лидса" Джек Чарльтон скончался на 86-м году жизни после продолжительной болезни.
Всю карьеру Чарльтон провел в "Лидсе, за который сыграл 773 матча. В составе сборной Англии он выиграл в 1966 году чемпионат мира.
По окончании футбольной карьеры Чарльтон перешел на тренерскую работу. Наиболее успешный период у него связан со сборной Ирландии, которую Чарльтон дважды выводил на чемпионат мира. В 1990 году ирландцы пробились в четвертьфинал мирового первенства.
Джек был старшим братом легенды "Манчестер Юнайтед" Бобби Чарльтона, который выступал на позиции атакующего полузащитника. Оба брата входили в чемпионский состав сборной Англии.
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