Скончался футболист системы московского "Локомотива"

Об этом на своем сайте сообщила пресс-служба московского "Локомотива", чьим фарм-клубом является "Казанка".

Самохвалов — воспитанник ”Локомотива”. Кеша пришел в нашу Академию в третьем классе, выигрывал молодежное первенство России, в этом сезоне выступал за ”Казанку”. У Самохвалова остались жена и сын.

"Кеша был добрым и отзывчивым человеком, хорошим другом. ФК ”Локомотив” потрясен произошедшим. Это огромное горе для нашей семьи. Мы выражаем соболезнования родным и близким Иннокентия", — говорится в сообщении.

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