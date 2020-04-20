Скончался футболист системы московского "Локомотива"
20 апреля скончался защитник ”Казанки” Иннокентий Самохвалов. Футболисту стало плохо во время индивидуальной тренировки. Подробности трагедии выясняются.
20 апреля скончался защитник ”Казанки” Иннокентий Самохвалов. Футболисту стало плохо во время индивидуальной тренировки. Подробности трагедии выясняются.
Об этом на своем сайте сообщила пресс-служба московского "Локомотива", чьим фарм-клубом является "Казанка".
Самохвалов — воспитанник ”Локомотива”. Кеша пришел в нашу Академию в третьем классе, выигрывал молодежное первенство России, в этом сезоне выступал за ”Казанку”. У Самохвалова остались жена и сын.
"Кеша был добрым и отзывчивым человеком, хорошим другом. ФК ”Локомотив” потрясен произошедшим. Это огромное горе для нашей семьи. Мы выражаем соболезнования родным и близким Иннокентия", — говорится в сообщении.
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