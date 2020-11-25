Скончался Диего Марадона

Причиной кончины Марадоны стала внезапная остановка сердца, пишет Sports.ru.

Марадона наиболее известен благодаря выступлениям за ”Барселоны” (1982 — 1984) и ”Наполи” (1984 — 1991). Также он был тренером сборной Аргентины.

Марадона является чемпионом мира 1986 года в составе национальной команды.

Он был признан лучшим игроком того турнира. Также Марадона дважды выиграл чемпионат Италии в составе ”Наполи”.

Тридцатого октября Марадону доставили в больницу для прохождения медобследования. Позднее стало известно, что он перенес операцию на мозге. Футболиста выписали 12 ноября, пишет РИА Новости.

Диего Армандо Марадона родился 30 октября 1960 года в предместье Буэнос-Айреса Виллья Фиорито. В возрасте трех лет он получил в подарок футбольный мяч и все свое время начал отдавать игре. В 10 лет попал в детскую команду "Лос Себольитас" — юношескую секцию футбольного клуба "Архентинос Хуниорс", в осногвном составе которого он дебютировал в неполные 16 лет. В 1977 году он начал играть в составе национальной сборной.

В 1981 году Марадону за 3,6 миллиона долларов приобрела аргентинская команда "Бока Хуниорс". В 1982 году, после чемпионата мира, он заключил первый зарубежный контракт с "Барселоной" (Испания). Сумма трансфера составила 1,2 миллиона песет (8 миллионов долларов) — он стал самым дорогим в истории футбола на тот момент. За время пребывания в клубе футболист сыграл 73 матча и забил 45 голов. В составе "Барселоны" Марадона стал обладателем Кубка Испании и Кубка испанской Лиги.

В 1984 году Марадона совершил переход в итальянский клуб "Наполи". В Италии (1984-1991) он провел лучшие годы своей футбольной карьеры. В 1985 и 1986 годах "Наполи" с его участием занял третье место в национальном чемпионате, в 1987 году впервые в своей истории выиграл звание чемпиона Италии, в 1989 году — свой первый европейский кубок — кубок УЕФА, а в 1990 году клуб вновь стал чемпионом Италии.

В 1991 году футболист был дисквалифицирован на 15 месяцев — допинг-контроль обнаружил в его крови следы кокаина.