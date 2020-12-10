Скончался чемпион мира по футболу Паоло Росси

На ЧМ-1982 Росси с 6 голами стал лучшим бомбардиром и помог итальянцам завоевать золото. В решающем матче второго группового этапа с Бразилией (3:2) он сделал хет-трик, а в финале забил гол в ворота Западной Германии (3:1). В том же году Росси получил "Золотой мяч". В 48 играх за сборную Италии забил 20 мячей, на клубном уровне форвард выступал за «Ювентус», с которым выигрывал Кубок европейских чемпионов, Кубок кубков, Суперкубок УЕФА и дважды – чемпионат страны, «Милан» и другие итальянские клубы.

В последние годы Росси работал экспертом на телеканале RAI.

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