10.12.2020, 12:42

Скончался чемпион мира по футболу Паоло Росси


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Финал ЧМ-1982. Паоло Росси (справа) празднует гол вместе с Марко Тарделли
Финал ЧМ-1982. Паоло Росси (справа) празднует гол вместе с Марко ТарделлиФото: Hartmut Reeh/Keystone Press Agency

Чемпион мира 1982 года Паоло Росси скончался в возрасте 64 лет.

На ЧМ-1982 Росси с 6 голами стал лучшим бомбардиром и помог итальянцам завоевать золото. В решающем матче второго группового этапа с Бразилией (3:2) он сделал хет-трик, а в финале забил гол в ворота Западной Германии (3:1). В том же году Росси получил "Золотой мяч". В 48 играх за сборную Италии забил 20 мячей, на клубном уровне форвард выступал за «Ювентус», с которым выигрывал Кубок европейских чемпионов, Кубок кубков, Суперкубок УЕФА и дважды – чемпионат страны, «Милан» и другие итальянские клубы.

В последние годы Росси работал экспертом на телеканале RAI.

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