Скончался бывший тренер "Атлетико", "Реала" и "Барселоны". Причина смерти не объявлена
6 апреля скончался известный сербский футбольный тренер Радомир Антич.
6 апреля скончался известный сербский футбольный тренер Радомир Антич.
На протяжении своей почти 30-летней тренерской карьеры он поработал с такими грандами европейского футбола как "Реал" (сезон 1991-92) и "Барселона" (2003) — Антич является одним из двух тренеров в истории, работавшим с этими двумя клубами, но главные успехи его карьеры были связаны с мадридским "Атлетико", официальный сайт которого и сообщил о смерти 71-летнего тренера. С этим клубом Антич выиграл чемпионат и Кубок Испании в 1996 году.
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