Скончался автор одной из самых громких сенсаций в истории мирового футбола

Бывший полузащитник сборной Сенегала Пап Буба Диоп умер в возрасте 42 лет.
Как сообщает Goal.com, он скончался в Париже после продолжительной болезни.
Пап Буба Диоп прославился на весь мир в 2002 году, когда забил единственный гол в ворота сборной Франции, в итоге действующие чемпионы мира выбыли из турнира уже на групповой стадии. За Сенегал он провел суммарно 63 игры и забил 11 мячей.
На клубном уровне хавбек выступал за "Грассхоппер", ”Ланс”, ”Фулхэм”, ”Портсмут”, ”Вест Хэм”, АЕК и другие команды. Он завершил карьеру игрока в 2013 году.
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