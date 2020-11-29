Скончался автор одной из самых громких сенсаций в истории мирового футбола

Как сообщает Goal.com, он скончался в Париже после продолжительной болезни.

Пап Буба Диоп прославился на весь мир в 2002 году, когда забил единственный гол в ворота сборной Франции, в итоге действующие чемпионы мира выбыли из турнира уже на групповой стадии. За Сенегал он провел суммарно 63 игры и забил 11 мячей.

На клубном уровне хавбек выступал за "Грассхоппер", ”Ланс”, ”Фулхэм”, ”Портсмут”, ”Вест Хэм”, АЕК и другие команды. Он завершил карьеру игрока в 2013 году.

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