Сколько стоят самые дорогие футболисты Эстонии и мира в эпоху пандемии?

Самый дорогой футболист Эстонии Рагнар Клаван стоит теперь 1,2 млн евро. Стоимость самого дорогого футболиста мира Килиана Мбаппе составляет 180 млн евро.

Для игроков, родившиеся в 1998 году и позже, рыночное снижение стоимости составило 10 процентов.

В общей сложности футболисты виртуально подешевели по всему миру на 9,2 млрд евро.

Самые дорогие футболисты мира по версии Transfermarkt:

Килиан Мбаппе (ПСЖ) – 180 млн евро

Неймар (ПСЖ) – 128 млн евро

Рахим Стерлинг (Манчестер Сити) – 128 млн евро

Кевин де Брюйне (Манчестер Сити) – 120 млн евро

Харри Кейн (Тоттенхэм) – 120 млн евро

Мохаммед Салах (Ливерпуль) – 120 млн евро

Садио Мане (Ливерпуль) – 120 млн евро

Джейдон Санчо (Боруссия Д) – 117 млн евро

Лионель Месси (Барселона) – 112 млн евро

Трент Александер-Арнольд (Ливерпуль) – 99 млн евро

Самые дорогие футболисты Эстонии по версии Transfermarkt:

Рагнар Клаван (Кальяри, Италия) - 1,2 млн евро

Карол Метс (АИК, Швеция) - 0,95 млн евро

Сергей Зенев (Шахтер, Казахстан) - 0,47 млн евро

Карл Хейн (Арсенал U18, Англия) - 0,45 млн евро

Эрик Сорга (ДС Юнайтед, США) - 0,45 млн евро

Артем Дмитриев (Окжетпес, Казахстан) - 0,35 млн евро

Георгий Тунев (СПАЛ, Италия) - 0,35 млн евро

Тайо Тенисте (Бранн, Норвегия) - 0,32 млн евро

Рауно Саппинен (Флора) - 0,32 млн евро

Хенрик Пюрг (Флора) - 0,3 млн евро

Михкель Айнсалу (Флора) - 0,3 млн евро

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Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания .

. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

и . После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции . Читайте больше на странице МИД!

. Читайте больше на странице МИД! Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!