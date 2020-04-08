Сколько стоят самые дорогие футболисты Эстонии и мира в эпоху пандемии?

Популярный аналитический портал Transfermarkt в связи с пандемией коронавируса пошел на беспрецедентный шаг, снизив рыночную стоимость футболистов на 20 процентов.
Самый дорогой футболист Эстонии Рагнар Клаван стоит теперь 1,2 млн евро. Стоимость самого дорогого футболиста мира Килиана Мбаппе составляет 180 млн евро.
Для игроков, родившиеся в 1998 году и позже, рыночное снижение стоимости составило 10 процентов.
В общей сложности футболисты виртуально подешевели по всему миру на 9,2 млрд евро.
Самые дорогие футболисты мира по версии Transfermarkt:
Килиан Мбаппе (ПСЖ) – 180 млн евро
Неймар (ПСЖ) – 128 млн евро
Рахим Стерлинг (Манчестер Сити) – 128 млн евро
Кевин де Брюйне (Манчестер Сити) – 120 млн евро
Харри Кейн (Тоттенхэм) – 120 млн евро
Мохаммед Салах (Ливерпуль) – 120 млн евро
Садио Мане (Ливерпуль) – 120 млн евро
Джейдон Санчо (Боруссия Д) – 117 млн евро
Лионель Месси (Барселона) – 112 млн евро
Трент Александер-Арнольд (Ливерпуль) – 99 млн евро
Самые дорогие футболисты Эстонии по версии Transfermarkt:
Рагнар Клаван (Кальяри, Италия) - 1,2 млн евро
Карол Метс (АИК, Швеция) - 0,95 млн евро
Сергей Зенев (Шахтер, Казахстан) - 0,47 млн евро
Карл Хейн (Арсенал U18, Англия) - 0,45 млн евро
Эрик Сорга (ДС Юнайтед, США) - 0,45 млн евро
Артем Дмитриев (Окжетпес, Казахстан) - 0,35 млн евро
Георгий Тунев (СПАЛ, Италия) - 0,35 млн евро
Тайо Тенисте (Бранн, Норвегия) - 0,32 млн евро
Рауно Саппинен (Флора) - 0,32 млн евро
Хенрик Пюрг (Флора) - 0,3 млн евро
Михкель Айнсалу (Флора) - 0,3 млн евро
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Важные телефонные номера:
- 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
- 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
- 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
- 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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