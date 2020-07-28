Сколько стоят лучшие футболисты "Левадии", нарвского "Транса" и "Легиона"?

Самым дорогим игроком "Премиум-лиги" весной считался нападающий "Левадии" Юрий Коломоец - 475 000 евро. Однако невысокая результативность в чемпионате Эстонии (12 матчей - 3 забитых мяча) снизила рыночную стоимость 30-летнего украинского легионера до 400 000 евро.

В такую же сумму оценивается теперь лучший снайпер чемпионата Эстонии Рауно Саппинен. 15 забитых мячей за полтора круга существенно повысили стоимость 24-летнего форварда - весной аналитики оценивали ноги и голову игрока в 325 000 евро.

Самые дорогие футболисты чемпионата Эстонии (по версии Transfermarkt)

нап Рауно Саппинен (Флора) - 400 000 евро (+)

нап Юрий Коломоец (Левадия) - 400 000 евро(-)

нап Гандо (Левадия) - 350 000 евро

защ Хенрик Пюрг (Флора) - 325 000 евро (+)

защ Мяртен Кууск (Флора) - 300 000 евро (+)

пз Игорь Субботин (Калью) - 300 000 евро

нап Манучо (Левадия) - 300 000 евро (-)

пз Богдан Ващук (Левадия) - 300 000 евро

пз Марк Рооснупп (Левадия) - 300 000 евро

защ Хенри Ярвелайд (Флора) - 300 000 евро (+)

пз Мартин Миллер (Флора) - 300 000 евро

В нынешнем сезоне удивляет вильяндиский "Тулевик", который ведет борьбу за медали. Самыми дорогими футболистами команды являются Павел Марин и Херол Рийберг - Transfermarkt оценивает их в 250 000 евро.

Главный актив нарвского "Транса" - африканские легионеры Садио Тоункара и Чинеду Джеффри, рыночная стоимость которых составляет 250 000 евро.

Самый дорогой игрок "Пайде" стоит 200 000 евро (Карл Моол, Майт Тоом, Йозеп Салисте, Эдгар Тур, Кристофер Пихт, Мухаммед Саннех, Микел Гуррутхага).

В рядах дебютанта "Премиум-лиги" таллиннского "Легиона" выше всех котируются Николай Машичев и Артем Артюнин - Transfermarkt оценил их мастерство в 125 000 евро.