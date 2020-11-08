Скандал с капитаном сборной России - Дзюба мастурбировал на камеру

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов решил не вызывать на ближайшие матчи национальной команды Артема Дзюбу. Причина отказа от услуг 32-летнего капитана - появление скандального видео, на котором опытный форвард занимается мастурбацией на камеру.
Накануне центрального матча 14-го тура чемпионата России по футболу "Зенит" - "Краснодар" разразился скандал вокруг лидера нападения питерского клуба и сборной России.
Старая любовь не ржавеет?
В ряде социальных сетей появился видеоролик, на котором известный футболист, лежа на кровати, мастурбирует под голос с телеэкрана ведущей "Матч ТВ" Марии Орзул.
Отношения Дзюбы и Орзул уже становились предметом обсуждения в футбольной среде. Несколько лет назад накануне отборочного матча чемпионата Европы телеведущую застукали в объятиях женатого форварда в салоне автомобиля у отеля, в котором проживала сборная России.
Когда эта история выплыла наружу, Орзул развелась с мужем, а Дзюба извинился перед супругой и сохранил семью.
В ряде СМИ появилась информация, что мобильный телефон футболиста недавно взломали мошенники. Но зачем Дзюба хранил в нем компрометирующее его интимное видео - не очень понятно.
Негатив никому не нужен
На новый скандал вокруг Дзюбы оперативно отреагировал главный тренер сборной России.
"Мы всегда подчеркивали, что и на футбольном поле, и за его пределами все должны соответствовать уровню и статусу игрока национальной сборной. В связи с этим было принято решение не вызывать Артема Дзюбу на текущий сбор, чтобы оградить от излишнего негатива и напряжения как команду, так и самого футболиста", - приводит слова Черчесова ТАСС.
В ближайшее время сборная России проведет товарищеский матч с Молдавией (12 ноября), а также два поединка Лиги наций с Турцией (15 ноября) и Сербией (18 ноября).
Дзюба не забил пенальти, но...
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак лишил Дзюбу капитанской повязки, но все же выпустил его на поле в поединке с "Краснодаром".
Во время объявления состава питерские болелы освистали на "Газпром-Арене" Дзюбу. "В историю трудно войти, но легко вляпаться", – с такой надписью растянули фанаты баннер. Цитата принадлежит сатирику Михаилу Жванецкому, который недавно ушел из жизни.
В концовке первого тайма Дзюба под свист фанатов не забил пенальти, однако после перерыва он поразил ворота "Краснодара" - этот мяч оказался победным - и прервал безголевую серию, которая продолжалась 735 минут. "Зенит" одержал волевую победу, сохранив за собой второе место в турнирной таблице - 3:1 (0:1).
Лидер первенства ЦСКА выиграл дома у "Ростова" - 2:0 (1:0). Московское "Динамо" разгромило "Локомотив", у которого были удалены с поля два игрока - 5:1 (2:1).
Занимавший недавно первое место "Спартак" не смог удержать победный счет в гостевом поединке с "Уралом" - 2:2 (2:1).
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