Скандал с капитаном сборной России - Дзюба мастурбировал на камеру

Накануне центрального матча 14-го тура чемпионата России по футболу "Зенит" - "Краснодар" разразился скандал вокруг лидера нападения питерского клуба и сборной России.

Старая любовь не ржавеет?

В ряде социальных сетей появился видеоролик, на котором известный футболист, лежа на кровати, мастурбирует под голос с телеэкрана ведущей "Матч ТВ" Марии Орзул.

Отношения Дзюбы и Орзул уже становились предметом обсуждения в футбольной среде. Несколько лет назад накануне отборочного матча чемпионата Европы телеведущую застукали в объятиях женатого форварда в салоне автомобиля у отеля, в котором проживала сборная России.

Когда эта история выплыла наружу, Орзул развелась с мужем, а Дзюба извинился перед супругой и сохранил семью.

В ряде СМИ появилась информация, что мобильный телефон футболиста недавно взломали мошенники. Но зачем Дзюба хранил в нем компрометирующее его интимное видео - не очень понятно.

Негатив никому не нужен

На новый скандал вокруг Дзюбы оперативно отреагировал главный тренер сборной России.

"Мы всегда подчеркивали, что и на футбольном поле, и за его пределами все должны соответствовать уровню и статусу игрока национальной сборной. В связи с этим было принято решение не вызывать Артема Дзюбу на текущий сбор, чтобы оградить от излишнего негатива и напряжения как команду, так и самого футболиста", - приводит слова Черчесова ТАСС.

В ближайшее время сборная России проведет товарищеский матч с Молдавией (12 ноября), а также два поединка Лиги наций с Турцией (15 ноября) и Сербией (18 ноября).

Дзюба не забил пенальти, но...

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак лишил Дзюбу капитанской повязки, но все же выпустил его на поле в поединке с "Краснодаром".

Во время объявления состава питерские болелы освистали на "Газпром-Арене" Дзюбу. "В историю трудно войти, но легко вляпаться", – с такой надписью растянули фанаты баннер. Цитата принадлежит сатирику Михаилу Жванецкому, который недавно ушел из жизни.

В концовке первого тайма Дзюба под свист фанатов не забил пенальти, однако после перерыва он поразил ворота "Краснодара" - этот мяч оказался победным - и прервал безголевую серию, которая продолжалась 735 минут. "Зенит" одержал волевую победу, сохранив за собой второе место в турнирной таблице - 3:1 (0:1).